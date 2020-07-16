МЧС Башкирии предупреждает о сильной жаре и шквалистом ветре
МЧС Башкирии предупреждает о сильной жаре и шквалистом ветре Фото: Ксения Калинина
МЧС Башкирии предупреждает граждан о сильной жаре и шквалистом ветре. С 16 июля по 17 июля местами по Башкирии ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер южный с переходом на западный 5-10 м/с, днем местами шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с.
Температура воздуха ночью составит 19-24 градусов, по востоку до 13, днем 31-36, местами сильная жара 38-40.
По данным МЧС РБ, по югу республики сохранится чрезвычайный класс пожароопасности.