Фото: МЧС РБ В Башкирии спасатели пришли на помощь уснувшей на матрасе женщине и парню на круге Фото: МЧС РБ

В Башкирии спасатели Башкирской региональной общественной организации «Спасания на водах» (БРООСВОД) каждый день приходят на помощь отдыхающим на водоемах республики. Только с 20 июня они предотвратили гибель 24 человек.

По данным пресс-службы МЧС РБ, 15 июля на озере Кандрыкуль спасатели Марат Галин, Фанус Арысланов, Марат Юсупов и Ришат Рахимкулов помогли пожилой паре, которых унесло далеко, почти на 2.5 км от берега на резиновой лодке. Ко всему прочему, у них сломалось весло.

Еще трех женщин ветром унесло на матрасе далеко от берега. Другую отдыхающую спасатели обнаружили спящей на матрасе почти на середине озера. Её удивлению не было предела, когда ее крепкий сон прервал спасатель Марат. Женщина поблагодарила его за помощь.

Еще один спасенный – молодой человек Марат. Он решил помочь своей сестренке, у которой ветром унесло круг. Доплыв до круга, он понял, что сил уже не осталось, ухватился за него и стал ждать, когда появятся силы или когда кто-нибудь ему поможет. К его счастью на помощь пришли спасатели БРООСВОД.