Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 70.79 ↓

EUR 80.83 ↓

16 июля Четверг

Уфа   °

Молния
16.07.20: всего с COVID-19 - 6134, за сутки - 57 новых заражений, выздоровело 4324 (+73 за сутки), количество умерших - 20
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии спасатели пришли на помощь уснувшей на матрасе женщине и парню на круге

ОБЩЕСТВО
Фото: МЧС РБ

В Башкирии спасатели пришли на помощь уснувшей на матрасе женщине и парню на круге Фото: МЧС РБ

В Башкирии спасатели Башкирской региональной общественной организации «Спасания на водах» (БРООСВОД) каждый день приходят на помощь отдыхающим на водоемах республики. Только с 20 июня они предотвратили гибель 24 человек.

По данным пресс-службы МЧС РБ, 15 июля на озере Кандрыкуль спасатели Марат Галин, Фанус Арысланов, Марат Юсупов и Ришат Рахимкулов помогли пожилой паре, которых унесло далеко, почти на 2.5 км от берега на резиновой лодке. Ко всему прочему, у них сломалось весло.

Еще трех женщин ветром унесло на матрасе далеко от берега. Другую отдыхающую спасатели обнаружили спящей на матрасе почти на середине озера. Её удивлению не было предела, когда ее крепкий сон прервал спасатель Марат. Женщина поблагодарила его за помощь.

Еще один спасенный – молодой человек Марат. Он решил помочь своей сестренке, у которой ветром унесло круг. Доплыв до круга, он понял, что сил уже не осталось, ухватился за него и стал ждать, когда появятся силы или когда кто-нибудь ему поможет. К его счастью на помощь пришли спасатели БРООСВОД.

ИА «Башинформ»
Теги: МЧС РБ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Стало известно, когда в Уфе спадет 30-градусная жара
Жара, которая на этой неделе в Уфе может достигнуть 40 градусов, продержится в городе до конца недели. По данным портала «Гисметео», столбики термометров
Уфимский врач рассказал, как благополучно пережить сильную жару
В жару врачи рекомендуют воздержаться от любой физической активности. В опасности - люди старшего поколения. Как отметил заместитель директора по лечебн
В Башкирии ехавшие на похороны пенсионеры попали в смертельное ДТП
В Куюргазинском районе Башкирии утром 14 июля на 1 км автодороги Новомурапталово - Тюльган пожилая пара попала в ДТП. По уточненным данным ГИБДД РБ, 75-л
Радий Хабиров раскрыл секрет роста производства молока в Башкирии
Глава Башкирии Радий Хабиров раскрыл секрет постоянного увеличения в регионе производства молока. В социальных сетях руководитель республики сообщил, что
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть