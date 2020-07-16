Фото: Ксения Калинина В Уфе за два дня спасатели не дали погибнуть на воде 20 отдыхающим Фото: Ксения Калинина

В Уфе за последние два дня сотрудники Поисково-спасательного отряда отвоевали у городских водоемов 20 человек, из них 9 детей. По данным Управления гражданской защиты Уфы, 15 человек спасатели вытащили из воды на официальных пляжах, пятерых – в необорудованных местах.

Больше всего нуждающихся в помощи спасателей – 15 человек – было на реках столицы: уфимцы заплывали на глубину, их сносило течением либо же они испытывали себя, пытаясь вплавь преодолеть водную преграду. Уфимские спасатели также уберегли четырех жертв надувных матрасов. Сотрудники, дежурившие на пляже «Берег солнца», спасли двух молодых людей, которые заплыли на середину реки Уфы и перевернулись на матрасе. На пляже «Гольфстрим» с разницей в несколько часов спасатели вытащили из воды двух четырехлетних детей, которые стали тонуть, перевернувшись на надувном круге.

С начала лета сотрудники ПСО спасли 82 человека, из них 36 детей.