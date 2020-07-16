Фото: На земле Салавата В Башкирии столбики термометров поднялись до +45 градусов Фото: На земле Салавата

Аномальная жара в Башкирии бьет все рекорды. Жители села Малояз Салаватского района Башкирии 16 июля зафиксировали столбики термометров на отметке +45 градусов. Такая температура воздуха на солнце. В тени немного меньше — на 2-3 градуса, сообщает газета «На земле Салавата».

В домах селян зафиксирована не менее жаркая обстановка — 30,3 градуса выше ноля.

Напомним, по прогнозам Башгидрометцентра, жара немного спадет к выходным. Синоптики ожидают дожди, а местами ливни и град.