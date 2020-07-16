Фото: Ксения Калинина В Башкирии в ближайшие выходные прогнозируются ливни, грозы, сильный ветер и град Фото: Ксения Калинина

На территории Башкортостана с 10 июля наблюдается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 5-9 градусов, в последние дни — на 10-12 градусов. Дневная температура воздуха достигала плюс 31-36, местами 38.

По данным Башгидрометцентра, в конце недели ожидается изменение погодных условий. С 17 по 19 июля, начиная с западных районов и постепенно распространяясь на большинство районов республики, ожидаются кратковременные дожди различной интенсивности с грозами и шквалистыми усилениями ветра до сильного, местами возможны ливни и град.

Температура воздуха будет постепенно понижаться — ночью от 20-25 до 15-20 градусов, днем от 32-37, местами 38-40, до 27-32.