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Двое жителей Башкирии благодаря прокуратуре получили звание «Труженик тыла»

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Двое жителей Башкирии благодаря прокуратуре получили звание «Труженик тыла» Фото: Ксения Калинина

В Башкирии решениями Илишевского районного суда за двумя 87-летними местными жителями признано право на получение звания «Труженик тыла». Основанием для обращения в суд послужили материалы прокурорской проверки.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, с 1944 по 1945 годы заявители с 12-летнего возраста наравне со взрослыми работниками трудились в колхозах Илишевского района. Мужчины обращались в Минтруд РБ, чтобы им присвоили статус «Ветеран Великой Отечественной войны», но ведомство отказало в их требованиях.

По мнению чиновников, запись в трудовой книжке о работе в 1944-1945 годах не подтверждала данный статус, так как была сделана на основании свидетельских показаний.

«По данному факту прокурор района обратился в суд с заявлением о признании за жителями района права на получение звания «Труженик тыла». Требования надзорного ведомства полностью удовлетворены», — сообщили в прокуратуре РБ.

ИА «Башинформ»
Теги: прокуратура РБ, суд
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