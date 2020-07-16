Фото: Ксения Калинина Двое жителей Башкирии благодаря прокуратуре получили звание «Труженик тыла» Фото: Ксения Калинина

В Башкирии решениями Илишевского районного суда за двумя 87-летними местными жителями признано право на получение звания «Труженик тыла». Основанием для обращения в суд послужили материалы прокурорской проверки.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, с 1944 по 1945 годы заявители с 12-летнего возраста наравне со взрослыми работниками трудились в колхозах Илишевского района. Мужчины обращались в Минтруд РБ, чтобы им присвоили статус «Ветеран Великой Отечественной войны», но ведомство отказало в их требованиях.

По мнению чиновников, запись в трудовой книжке о работе в 1944-1945 годах не подтверждала данный статус, так как была сделана на основании свидетельских показаний.

«По данному факту прокурор района обратился в суд с заявлением о признании за жителями района права на получение звания «Труженик тыла». Требования надзорного ведомства полностью удовлетворены», — сообщили в прокуратуре РБ.