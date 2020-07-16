Фото: Олег Яровиков В Башкирии опубликованы первые результаты ЕГЭ: 20 выпускников набрали 100 баллов Фото: Олег Яровиков

20 выпускников из Башкирии набрали 100 баллов по ЕГЭ. Первые результаты огласили в Минобре республики. В ведомстве отметили, что результаты ЕГЭ по географии и литературе продемонстрировали рост среднего балла, числа высокобалльных и стобалльных работ. Таким образом, в регионе количество выпускников с самым высоким баллом увеличилось на два по сравнению с 2019 годом.

Географию 3 июля сдавали 352 человека, из них семь набрали 100 баллов, 46 человек набрали 81 балл и выше.

Литературу на высший балл написали три одиннадцатиклассника из 774 сдающих. 40 учащихся набрали 81 балл и больше.

В экзамене по информатике и ИКТ приняли участие 3070 человек, из них 10 человек набрали 100 баллов, 564 человек набрали 81 балл и выше.