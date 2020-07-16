Фото: Ксения Калинина В Уфе в реке найдено тело мужчины Фото: Ксения Калинина

В информационно-диспетчерский центр Уфы около 17.00 часов 15 июля поступила информация о том, что в старице реки Белой микрорайона Затон, в необорудованном для купания месте, обнаружено тело мужчины.

На место происшествия были направлены спасатели, сотрудники полиции. До их прибытия очевидцы сами достали тело из воды.

«Сейчас выясняются причины и обстоятельства гибели мужчины», — сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты города.