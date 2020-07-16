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В Башкирии возобновляют работу онлайн-смены для детей

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Башкирии возобновляют работу онлайн-смены для детей Фото: Валерий Шахов

В Башкирии с 20 июля из-за очередного переноса сроков начала работы пришкольных и загородных лагерей откроются онлайн-смены.

Об этом на своей странице в соцсетях сообщил вице-премьер республиканского правительства Фанур Ягафаров.

«Мы, конечно, понимаем, что дети предоставлены сами себе. Это создает дополнительные сложности для мам и пап, поэтому приняли решение с 20 июля возобновить онлайн-смены. Они хорошо зарекомендовали себя в начале лета», — отметил Фанур Ягафаров.
В общей сложности свыше 89 тысяч детей из Башкирии и других регионов страны уже приняли участие в онлайн-сменах.

Доступ к онлайн-сменам всем желающим предоставят бесплатно. Все, что нужно — это наличие интернета.

«Тематические смены, уверен, будут интересны участникам. Для ребят организуют презентации бизнес-проектов, квиз-плизы (интеллектуально-развлекательные битвы), челленджи, юниорские соревнования на основании компетенций, предложенные Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Также запустим «Школу успешных детей», соревнования по кибер-спорту, модули «Деловой этикет», «Выступай публично», творческие выступления детей в рамках проекта «Бренды нашей республики». Позже опубликую, где искать ссылки и как подключаться к программам. 20 июля стартуем», — добавил вице-премьер.

Галина Бахшиева
Теги: детский отдых, дети, онлайн-смены
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