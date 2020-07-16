Фото: Ксения Калинина | Видео: Ксения Калинина От «дикарей» до нудиста: в Уфе на реке Белой в рейде с участием журналистов было жарко Фото: Ксения Калинина | Видео: Ксения Калинина

Обжигающие солнечные лучи, манящая теплая вода рек Белой и Уфы, скоростной катер, ветер в лицо, и здесь же — битком забитый пляж «Солнечный», кишащие пьяными компаниями и любителями кальянов «нелегальные» пляжи, недовольные безжилетные лодочники, и да, даже нудист. Вот тот минимум впечатлений и наблюдений от рейда для СМИ, организованного МЧС Башкирии 15 июля.

В профилактическом мероприятии участвовали коллеги-журналисты, а также спасатели, полицейские и сотрудники Центра общественной безопасности. Всех собравшихся приветствовал заместитель премьер-министра правительства РБ Ирек Сагитов. Он отметил, что этим летом на местных пляжах в три раза больше отдыхающих, чем в прошлые годы. Работы как для спасателей, так и для полиции – достаточно.

Участники рейда заняли места в катерах и лодках, надели спасательные жилеты – и в путь: от Бельского моста до Каменной переправы.

«Как стоял, так и упал»

Первая остановка – на воде. Внимание спасателей привлек катер – издалека показалось, что на борту ребенок без жилета. Приблизившись, увидели, что все в норме: пассажиры в спасательных жилетах, с документами все в порядке. Пожелали хорошего пути и поплыли к пляжу-нелегалу, расположенному рядом с официальным пляжем «Солнечный», сразу после запрещающего аншлага.

Как только мы спустились с катера с камерами и фотоаппаратами, отдыхающие в спешке стали собирать вещи, еду, прятать бутылки в пакеты и — бегом с насиженного места. Но не все такие «трусишки». То тут, то там расположились кампании из пяти-десяти человек: кто с кальяном, кто с пивом, кто с напитками покрепче. У многих уже глаза осоловелые, на жаре и под рюмочку разбухшие неприветливые лица. Неприятное зрелище. Усугубляет впечатление валяющийся повсюду мусор – какие-то коробки, бутылки, стекла, остатки еды. И ведь сюда идут отдыхать родители с детьми, которые все это видят.

«А зачем вы сюда идете, ведь вы прошли чистый и безопасный пляж «Солнечный»?», — спрашиваю женщину с ребенком.

«Да там яблоку негде упасть. Очень много людей, а мы хотим уединения, чтобы никто не мешал», — ответила она.

Дальше — ещё «интереснее». При нас пьяный мужчина еле поднялся, шатался-шатался, да как стоял, так и упал. К нему-то как раз спасатель и привел полицейских. Только в их полномочиях увести от воды подальше подобных «клиентов». Упавший же мужчина начал возражать, артачиться и никак не хотел уходить, но все равно пришлось подчиниться.

«Мы выявили случаи распития спиртных напитков отдыхающими. Даже если сейчас полицейские их заберут отсюда, мы уже точно будем знать, что эти люди не утонут. Им грозит разбирательство в отделении и штраф в 500 рублей. Хотя бы эти люди останутся живы, потому что в 90% случаев люди тонут в состоянии алкогольного опьянения. За купание под запрещающими знаками аншлага предусмотрено наказание в виде штрафа от тысячи до трех тысяч рублей. Постановление выносит суд», — прокомментировал корреспонденту агентства «Башинформ» начальник Центра ГИМС МЧС Башкирии Александр Серов.

Другие отдыхающие отделались устными предупреждениями, профилактическими беседами, им были розданы брошюры. Но осадочек, что они неправы, прежде всего, по отношению к себе, к своей безопасности, будем надеяться, остался.

«На дороге тормозят – проверяют, теперь и на воде»

По пути к Каменной переправе спасатели остановили несколько катеров и лодок. В основном для проверки документов, а также с просьбой надеть спасательные жилеты.

«Зачем вы меня остановили? Что я нарушил? Ну, нет у меня жилета – мое право, что хочу, то и делаю. То на дороге тормозят – проверяют, то теперь на воде. Достало все, не дают отдохнуть», — крайне негативно отреагировал на минутную остановку владелец небольшого катера, а потом еще стал учить жизни спасателей.

«Да, бывает, приходится и с хамским поведением сталкиваться, не без этого», — качая головой, отметил водитель нашего катера.

Другая же пара на моторной лодке, тоже без жилетов, скандал устраивать не стала. Лодочник сразу достал жилеты, показал, что они есть.

«Сняли, жарко. Но мы сейчас наденем, не вопрос», — сказал мужчина, застегивая своего рода водный ремень безопасности.

Неожиданно…

Пока рассекали волны от пункта «А» до пункта «Б», кого только не увидели на берегу вдоль рек Белой и Уфы. В основном, конечно, это мужчины с сигаретами или бутылками в руках. Вторая категория отдыхающих на диких пляжах, как ни странно, родители с детьми, да еще с большими матрацами и кругами, палатками. А также компании молодых людей, «одиночки» и рыбаки. И тут, совсем неожиданно, из кустов вышел обнаженный мужчина. Хотя нет, не совсем обнаженный – у него на голове была панама.

Городу нужен еще один официальный пляж

На Каменной переправе, так же, как и на пляже «Солнечный», яблоку негде упасть: и на правом, и на левом берегах большое количество отдыхающих. Чуть ли ни на машинах в воде. А ведь это все — места, не оборудованные для купания. Между тем, здесь, как говорится, издревле купались местные жители, и из поколения в поколение эта «традиция» продолжается.

И здесь, исходя из наблюдений, напрашивается вполне очевидный вывод: нужен еще один официальный пляж, так как микрорайоны «Колгуевский» и «Белореченский» разрослись – жителей много, а официальных мест для купания в Кировском районе на любителей отдыха на воде не хватает.

«Ситуация с гибелью людей на воде переломится»

С ветерком вернулись обратно. Ирек Сагитов подвел итоги профилактического рейда.

«Из-за жары в 40 градусов много людей отдыхают на необорудованных местах, поэтому больше и тонут. Вы стали свидетелями того, что некоторые отдыхающие – нетрезвые, употребляют спиртные напитки. Хотя у нас в Башкирии более 250 мобильных групп работают ежедневно, по Уфе – более 30. В группу входят спасатели, сотрудники полиции, ЦОБа, Госкомитета РБ по ЧС. Сегодня только на пляже «Солнечный» за несколько часов было составлено 11 протоколов. Нетрезвые люди — агрессивные, объяснениям не поддаются, приходится протокол составлять. Хотя людям в первую очередь объясняют, что нужно купаться в специально оборудованных местах, не допускать распития алкоголя, следить за своими детьми, далеко от берега не уплывать, — сказал он. – В том числе, благодаря профилактическим рейдам, освещению инцидентов с гибелью людей на воде в СМИ, ситуация переломится. Думаю, люди поймут, и по сводкам мы увидим, что инцидентов на воде станет меньше».

Как информировало агентство «Башинформ», в Башкирии с начала 2020 года на воде погибли 122 человека. На аналогичный период прошлого года утонули 68 человек. На прошлой неделе вода забрала жизни 40 человек. Только за 12 июля утонули 12 человек. Более 70 процентов утонувших — это мужчины.

Причины несчастных случаев на воде нужно рассматривать в комплексе. Это и аномальная жара, и употребление алкоголя, и купание на «нелегальных» пляжах, и дети, оставшиеся без присмотра взрослых.