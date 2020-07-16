Еще два игрока ФК «Уфа» заразились коронавирусом
Два игрока футбольного клуба Уфа заразились коронавирусом.
Об этом сообщает ГТРК со ссылкой на председателя попечительского совета клуба Ростислава Мурзагулова.
Имена заболевших не сообщаются. Ранее стало известно об одном зараженном в клубе.
Тогда региональное управление Роспотребнадзора установило, что заболевший ни с кем не контактировал и предписал ему нахождение на карантине.
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