В Башкирии разыскивают 57-летнего Олега Савицкого

В Нуримановском районе Башкирии пропал 57-летний Олег Савицкий.

Он жил в селе Нимислярово. С 9 июля 2020 года его местонахождение неизвестно.

По словам его супруги, он поехал в Уфу 9 июля из Нимислярово в 11-12 часов дня и пропал.

«На связь не выходит, телефон на автоответчике. На нём сине-фиолетовая рубашка, черные классические брюки, худощавый, высокий, очень короткие светлые волосы, серо-голубые глаза, на левой руке нет пальцев. Если кто либо видел его, пожалуйста, позвоните по телефону 89373248492», — написала его жена Гульнара Исмагилова.

Поиск объявлен по всей республике.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Олега Савицкого, просят сообщить по телефону 8-800-700-52-54.