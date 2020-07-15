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Всероссийская перепись населения перенесена на 2021 год

ОБЩЕСТВО

По распоряжению правительства, Всероссийская перепись населения перенесена с октября 2010 года на апрель следующего года.

Как подчеркнули в Башкортостанстате, Всероссийская перепись населения пройдет с применением цифровых технологий.

Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения россиянами электронного переписного листа на портале Госуслуг.

Будут применяться и традиционные формы заполнения переписных листов, но на планшетах со специальным программным обеспечением.

«Для этого в регионе привлекут более 7400 переписчиков, которые обойдут все дома. Кроме того, можно будет переписаться на стационарных переписных участках, где переписчики заполнят электронные переписные листы. Всего в Башкортостане создадут 1235 переписных участка из расчета один участок на 3300 жителей. Участки расположатся в шаговой доступности в городской местности и крупных сельских населенных пунктах», — добавили статистики республики.
Всероссийская перепись населения — крупномасштабное статистическое мероприятие, которое коснется каждого жителя страны.

Благодаря переписи можно будет узнать не только точные цифры численности населения и национального состава, но и увидеть социально-экономические процессы, происходящие в их регионах, городах и селах.

Всю необходимую информацию можно найти на официальном сайте ВПН-2020.

Галина Бахшиева
Теги: перепись населения
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