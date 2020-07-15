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В Башкирии более 70 процентов утонувших - это мужчины

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии более 70 процентов утонувших - это мужчины Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии с начала 2020 года на воде погибли 122 человека. На аналогичный период прошлого года утонули 68 человек. На прошлой неделе вода забрала жизни 40 человек. Только за 12 июля утонули 12 человек. Об этом 15 июля в медиацентре «Россия» на онлайн-пресс-конференции на тему «Безопасность на воде» сообщил заместитель премьер-министра правительства РБ Ирек Сагитов.

По его словам, более 70 процентов утонувших — это мужчины.

«Среднестатистический портрет погибшего на воде: это мужчина, житель сельской местности, находящийся в состоянии алкогольного опьянения», — сообщил Ирек Сагитов.

Заместитель премьер-министра правительства РБ добавил, что в связи с эпидситуацией в стране и мире возрос поток отдыхающих на местные пляжи, где спасатели ежедневно проводят рейды и профилактические беседы с жителями республики, составляют административные протоколы. На сегодняшний день в Башкирии аттестовано 86 пляжей. С местами расположения пляжей можно ознакомиться на интерактивной карте, размещенной на сайте Госкомитета РБ по ЧС. Работа по открытию пляжей продолжается.

Председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров добавил, что нужно соблюдать правила безопасности на воде, особенно родителям детей: не оставлять без присмотра у воды несовершеннолетних, научить их плавать.

Причины несчастных случаев на воде нужно рассматривать в комплексе, заявил Ирек Сагитов. Это и аномальная жара, и употребление алкоголя, и купание на «нелегальных» пляжах, и дети, оставшиеся без присмотра взрослых.

ИА «Башинформ»
Теги: МЧС РБ, безопасность на воде
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