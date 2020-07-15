Руководство комплекса в Тумайзинском районе рассказало об условиях содержания медведицы

Фото: Ирек Насибуллин



Фото: Ирек Насибуллин

Жители Башкирии в соцсетях сообщают о медвежонке из Горнолыжного комплекса в Туймазинском районе, а именно — об условиях содержания медведя. Пользователи отмечают, что животное под палящим солнцем не может укрыться в тени, в его распоряжении только душ и конура.

Информационное агентство «Башинформ» поговорило с учредителем Горнолыжного комплекса «Уязы-Тау» Иреком Насибуллиным и расспросило его, в каких условиях содержится медведь.

«Здесь сложно определить, надлежащие условия или нет. На мой взгляд, медведица обеспечена всем. Клетка от 35 до 50 квадратных метров, есть свой домик, сделанный из бруса. Пытались ей делать навес, чтобы создать тень. Она его ломает. Ремонтируем — ломает снова. ﻿У нее имеется бочка на крыше вольера с клапаном, она умеет пускать воду. Возле бочки всегда образуется лужа, которую делает медведица себе сама, когда обливается. Подача воды с двумя режимами: есть и автоматическая, чтобы она могла сама купаться, душ у нее есть. ﻿ В день тратит около 500 литров воды. В жару больше. Вода всегда есть, к бочке подведено центральное водоснабжение».

На вопрос корреспондента, как сейчас обстоит ситуация с навесом, Ирек Насибуллин ответил, что был установлен новый настил из дерева площадью десять квадратных метров. Он также рассказал, что медведица всегда находится под вниманием.

«В прошлом году на нас написали жалобу, что медведица живет в «нечеловеческих» условиях. Написали в природоохранную прокуратуру, те обратились в Россельхознадзор. Специалист приехал посмотреть условия содержания животного, составил документы и уехал. На мой вопрос, есть ли какие-то претензии, он ответил, что по Башкирии содержат таких медведей более 250 штук и по надлежащим условиям проживания, как он сказал, наш входит в Топ-10».

Как сообщил учредитель ГК, сейчас руководство готовит информацию для администрации Туймазинского района.

«В соцсетях смешали две разных ситуации: медведица и медвежонок с Кандрыкуля. Я знаю свое животное — медведицу — с малых лет, с трех килограммов. Три года назад к нам пришел знакомый со словами, что у него живет маленький медвежонок. Но кормить его нечем, поэтому он предложил его нам. Приехали, посмотрели — месяца два-три, наверное, было ей, оказалась голодной медведицей, а не медвежонком. Забрали ее, накормили и привели в порядок. ﻿Так она у нас и оказалась. Когда подросла, мы начали думать, что с ней делать, куда пристроить. Обращались в различные инстанции, нам предлагали отправить медведицу в Хабаровский край. Решили, что ничего не подходит и оставили у себя. На природу выпускать ее было нельзя. Построили ей жилье, ушло на это у нас полмиллиона рублей», — рассказал Ирек Насибуллин.