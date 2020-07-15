Фото: vk.com/zabelin2019 Министр здравоохранения Башкирии через соцсети ищет квалифицированных стоматологов Фото: vk.com/zabelin2019

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин 15 июля на своих страницах в соцсетях опубликовал пост, касающийся развития стоматологической базы региона. Здесь же он сообщил о поиске квалифицированных кадров в данной сфере.

«Основная задача в любом из направлений деятельности министерства — улучшить качество и доступность медицинских услуг в республике. В 2019 году было приобретено 211 стоматологических установок для детского приема и два компьютерных томографа для уфимских детских стоматологических поликлиник №3 и №7, — поделился результатами руководитель ведомства. — В текущем году установлены и приняты в эксплуатацию: четыре цифровых ортопантомографа для городских больниц, один аппарат радиовизиографии, 54 аппарата аутофлуоресцентной стоматоскопии для раннего выявления онкологических заболеваний полости рта. С середины июня продолжилось оснащение медицинских организаций стоматологическими установками в количестве 170 штук. В республиканской поликлинике введен в эксплуатацию компьютерный томограф».

По словам министра, скоро для уфимской детской поликлиники №3 закупят передвижной стоматологический модуль и четыре передвижных стоматологических модуля для районов республики.

«Основная проблема, на самом деле, и мой сегодняшний отчёт об укреплении материально-технической базы стоматологической службы региона адресован и тем, кто может помочь с ее решением. Уважаемые коллеги, мы ищем квалифицированные кадры, которые ждут на работу в разных уголках Башкортостана», — написал Максим Забелин.