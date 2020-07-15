Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 71.12 ↑

EUR 80.62 ↓

15 июля Среда

Уфа   °

Молния
15.07.20: всего с COVID-19 - 6077, за сутки - 63 новых заражений, выздоровело 4255 (+79 за сутки), количество умерших - 20
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Министр здравоохранения Башкирии через соцсети ищет квалифицированных стоматологов

ОБЩЕСТВО
Фото: vk.com/zabelin2019

Министр здравоохранения Башкирии через соцсети ищет квалифицированных стоматологов Фото: vk.com/zabelin2019

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин 15 июля на своих страницах в соцсетях опубликовал пост, касающийся развития стоматологической базы региона. Здесь же он сообщил о поиске квалифицированных кадров в данной сфере.

«Основная задача в любом из направлений деятельности министерства — улучшить качество и доступность медицинских услуг в республике. В 2019 году было приобретено 211 стоматологических установок для детского приема и два компьютерных томографа для уфимских детских стоматологических поликлиник №3 и №7, — поделился результатами руководитель ведомства. — В текущем году установлены и приняты в эксплуатацию: четыре цифровых ортопантомографа для городских больниц, один аппарат радиовизиографии, 54 аппарата аутофлуоресцентной стоматоскопии для раннего выявления онкологических заболеваний полости рта. С середины июня продолжилось оснащение медицинских организаций стоматологическими установками в количестве 170 штук. В республиканской поликлинике введен в эксплуатацию компьютерный томограф».

По словам министра, скоро для уфимской детской поликлиники №3 закупят передвижной стоматологический модуль и четыре передвижных стоматологических модуля для районов республики.

«Основная проблема, на самом деле, и мой сегодняшний отчёт об укреплении материально-технической базы стоматологической службы региона адресован и тем, кто может помочь с ее решением. Уважаемые коллеги, мы ищем квалифицированные кадры, которые ждут на работу в разных уголках Башкортостана», — написал Максим Забелин.

ИА «Башинформ»
Теги: медицина, стоматология
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Роспотребнадзоре Башкирии сообщили места заражения «мышиной лихорадкой»
Чаще всего жители Башкирии заражаются «мышиной лихорадкой» в Уфимском районе и в лесу на Курочкиной горе. Об этом на оперативном совещании в мэрии города
В Башкортостане завершается реновация клуба на родине Шайхзады Бабича
Реновация клуба на родине выдающегося башкирского поэта и общественного деятеля Шайхзады Бабича - села Асяново Дюртюлинского района близится к завершению
В ГИБДД Уфы произошли кадровые изменения
В столичной Госавтоинспекции произошли кадровые изменения. Приказом начальника управления МВД России по Уфе на должность заместителя начальника отдела го
МЧС Башкирии предупреждает граждан об аномальной жаре
В Башкирии прогнозируются опасные явления. По информации регионального МЧС, 15 июля по республике ожидается сильная жара 38-40 градусов, в большинстве ра
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть