Фото: ИА «Башинформ» Андрей Иванюта рассказал, какие меры по борьбе с дефицитом воды принимаются в Белорецке Фото: ИА «Башинформ»

Из-за аномальной жары жители Башкирии вот уже несколько дней подряд сообщают о перебоях с водой и ее нехватке. Накануне появилась информация, что из-за дефицита воды в Белорецком районе и Белорецке снабжать водой местных жителей будут по графику с плановым отключением воды.

Корреспондент агентства «Башинформ» обратился за комментарием к главе администрации Белорецкого района Андрею Иванюте.

Как сообщил глава муниципалитета, из-за аномальной жары сейчас идет «большой разбор» воды.

«Дефицит воды сейчас есть везде. Особенно у нас в горном районе, потому что насосы просто не справляются со скоростью наполнять резервуары, ведь большой разбор воды идет по садам, по селам и в городе», — пояснил Андрей Иванюта.

Глава администрации отметил, что, если резервуары с водой не будут наполнены равномерно, это создаст большой риск, поскольку насосы могут не справиться.

«Поэтому, чтобы наполнить резервуары и перестраховаться от того, что воды вообще не будет, мы с 00.00 часов до 5.00 часов (в то время, пока люди спят) и с 12.00 до 17.00 часов (пока большинство людей на работе) будем включать насосы на наполнение резервуаров. По системе же вода пойдет самотеком. То есть мы ее не отключаем, она будет идти самотеком с низким давлением. Нужно понимать, что это вынужденная мера. И потом — мы специально выбираем время, когда большое количество людей или спит, или находится на работе. Насосы будут работать на наполнение резервуаров, а вода будет идти самотеком по системе водоснабжения. То есть отключения воды не будет. Таким образом мы сможем выйти из сложной ситуации», — рассказал «Башинформу» глава Белорецкого района.

Он отметил, что такая аномальная жара давно не случалась не только в районе, а вообще в республике.

«Мы сейчас должны думать о том, чтобы вода вообще не прекратилась. Понятно, что системы на сегодняшний день не новые, насосы тоже имеют износ. Мне поступали предложения — по графику воду отключать и подавать тоже по графику. Я отказался. Отключать воду нельзя».

Как рассказал Андрей Иванюта, сейчас службам по аналитике и информационной политике дано поручение оповестить всех жителей о запланированной системе подача воды в городе.

«Мы не прекращаем подачу, а просто наполняем резервуары», — еще раз резюмировал руководитель администрации.