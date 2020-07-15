Фото: Валерий Шахов Муниципалитеты Башкирии лишились полномочий по подготовке приемных родителей Фото: Валерий Шахов

В Башкортостане муниципалитеты лишились ранее переданных им полномочий по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Подготовкой опекунов будет теперь заниматься только министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана.

По мнению депутатов Госсобрания, принявших поправки в закон «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Башкортостана», это позволит обеспечить высокое качество подготовки кандидатов в приемные родители, проводить тщательный отбор, а также вести системную работу с замещающими семьями, осуществлять контроль за судьбой детей.

«Закон принят в целях защиты интересов детей-сирот, которых у нас в республике более 12 тысяч. Из них 11 тысяч находятся на воспитании в замещающих семьях, – прокомментировал председатель Госсобрания Константин Толкачев. – К сожалению, участились случаи, когда замещающие родители отказываются от усыновленных и взятых под опеку детей. Причины в каждом случае индивидуальны. Случается, что опекун не выполняет свои обязанности, бывает и так, что просто отсутствует взаимопонимание. Но результат всегда одинаков – ребенок становится сиротой дважды. Это очень глубокая психологическая травма и тревожное социальное явление. Такого не должно быть».