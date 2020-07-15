В Башкирии на трассах временно ограничили движение большегрузов из-за жары
В Башкирии на трассах временно ограничили движение большегрузов из-за жары Фото: Ксения Калинина
В Башкирии введено временное ограничение движения на автодорогах федерального значения М-5, М-7, Р-240. Меры приняты до 20.00 часов 15 июля и касаются грузовых транспортных средств, перевозящих тяжеловесные грузы по специальным разрешениям.
Отмечается, что ограничение движения введено распорядительным актом ФКУ Упрдор «Приуралье» из-за прогнозируемой дневной температуры воздуха +32, +38 градусов.