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Жители села Малояз в Башкирии больше года ждут открытия обновленного парка

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Фото: ИА «Башинформ»

Село Малояз, которое является не только административным центром и визитной карточкой Салаватского района Башкирии, но и «входными воротами» в геопарк «Янгантау» (вошел в глобальную сеть ЮНЕСКО), уже год претерпевает изменения. В июле прошлого года районная администрация разместила аукцион для потенциального подрядчика на благоустройство будущего парка на сумму 2,49 млн рублей. На эти средства планировалось заасфальтировать дорожки, установить металлическое ограждение с узорами в виде цветков курая, фонарное освещение, скамьи, урны. Центральную площадку по контракту необходимо было застелить брусчаткой.

Еще порядка 1,9 млн рублей район планировал потратить на перенос и установку различных памятников: Неизвестному солдату, воинам-интернационалистам, чернобыльцам, пограничникам. Обустройство детской зоны отдыха в виде игровой площадки тоже планировалось. Однако по сей день дата открытия парка в Малоязе не ясна, хотя, согласно контракту, работы должны были завершиться 31 августа 2019 года.

Местные жители говорят, что сквер обустраивают на неблагополучной земле, где ранее располагались захоронения. Территорию от останков очистили, но «осадочек», как говорится, остался.

Спустя год после начала благоустроительных работ в малоязовском парке появилась брусчатка. Правда, постелить ее только предстоит. Главный памятник уже украшает парк культуры и отдыха, остальные — не установлены и располагаются в хаотичном порядке.

По словам малоязовцев, рабочие в парке появляются редко. А в администрации заверили, что полное финансирование из республиканского бюджета в район еще не поступило.

«Все-таки год коронавирусный, — объяснили ИА «Башинформ» в информационно-аналитическом отделе администрации Салаватского района. — Нас обнадежили, что до конца лета парк примет своих первых гостей».

ИА «Башинформ»
Теги: благоустройство, Малояз, парк культуры и отдыха
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