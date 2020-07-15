В Буздякском районе Башкирии завершается капремонт школы

К новому учебному году в Буздякском районе Башкирии завершится капитальный ремонт Каранской школы, начавшийся в сентябре прошлого года.

На его проведение из республиканского и муниципального бюджетов выделено в общей сложности 15 млн рублей.

На данный момент в школьном здании установлены пластиковые окна, двери аварийных выходов, завершена замена кровли и покраска фасада. Полностью заменены инженерные коммуникации — системы отопления, водоснабжения и канализации.

Завершаются работы по внутренней отделке и покраске здания, а также благоустройство территории.

Каранскую школу не ремонтировали с момента ее возведения — с 1965 года.

Частичные ремонтные работы провели в 2012 году, когда оборудовали столовую, которой в школе раньше не было. В 2016 году отремонтировали школьный спортзал.

«Строители работают, не отступая от действующих требований и сроков, так что к новому учебному году обновленное здание школы откроет свои двери», — заявил начальник Буздякского отдела образования Ильгиз Кашафутдинов.

В Каранской школе насчитывается 123 ученика. В течение прошлого учебного года, когда в здании шел ремонт, их на школьных автобусах возили в соседнюю Амировскую школу.