Отдыхающие на российских курортах более всего недовольны ценами и сервисом - опрос

Большинство туристов, отдыхающих на российских курортах, недовольны ценами и уровнем сервиса, выяснил в ходе опроса пользователей сервис Tvil.ru. 48% опрошенных ответили, что считают сильно завышенными цены на продукты, питание, услуги и прочее. На втором месте низкий уровень сервиса — 21% россиян недовольны, как их обслуживают на курортах и в отелях. 8% туристов также возмущены нахальным поведением местных владельцев жилья. 7% опрошенных хотели, чтобы все отдыхающие на курортах соблюдали социальную дистанцию. Меньше всего туристы недовольны пляжами и общепитом (по 2%), а также некачественной уборкой номеров (1,5%). Всем довольны на курортах только 9% отдыхающих.