Фото: ИА «Башинформ» Стало известно, когда в Уфе спадет 30-градусная жара Фото: ИА «Башинформ»

Жара, которая на этой неделе в Уфе может достигнуть 40 градусов, продержится в городе до конца недели. По данным портала «Гисметео», столбики термометров в районе 34-36 градусов будут колебаться до 18 июля.

В воскресенье, 19 июля, характер погоды в столице республики резко изменится. Температура воздуха понизится до +25 днем и +20 ночью, а безоблачное небо сменится дождем и грозами.

Такая картина сохранится практически до середины августа. Тогда же возможно возвращение 30-градусной жары.