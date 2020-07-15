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Стало известно, когда в Уфе спадет 30-градусная жара

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Стало известно, когда в Уфе спадет 30-градусная жара Фото: ИА «Башинформ»

Жара, которая на этой неделе в Уфе может достигнуть 40 градусов, продержится в городе до конца недели. По данным портала «Гисметео», столбики термометров в районе 34-36 градусов будут колебаться до 18 июля.

В воскресенье, 19 июля, характер погоды в столице республики резко изменится. Температура воздуха понизится до +25 днем и +20 ночью, а безоблачное небо сменится дождем и грозами.

Такая картина сохранится практически до середины августа. Тогда же возможно возвращение 30-градусной жары.

ИА «Башинформ»
Теги: жара, прогноз погоды
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