Фото: Валерий Шахов Уфимский врач рассказал, как благополучно пережить сильную жару Фото: Валерий Шахов

В жару врачи рекомендуют воздержаться от любой физической активности. В опасности — люди старшего поколения.

Как отметил заместитель директора по лечебным вопросам ООО «Лаборатория гемодиализа» врач-нефролог Руслан Зиятдинов, жара — это всегда нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

«Потеря жидкости организмом через потоотделение ведет к увеличению нагрузки на сердце, кроме того, истощается солевой баланс организма, ведь вместе с потом выходят электролиты. Пик зноя необходимо переждать в тени или прохладном помещении. От жары страдают люди пожилого возраста, и нужно соблюдать меры предосторожности», — сказал врач.

Лекарства, которые требуют особых температурных режимов, необходимо хранить в холодильнике, а на случай отключения электричества всегда иметь бутылки со льдом.

«Физнагрузки без надобности исключить, никаких походов в магазины, работы в саду и огороде. Если выйти необходимо, то одеваться надо в свободные платья и рубашки изо льна и хлопка. Если почувствовали тошноту, головокружение, головную боль, учащенный пульс — необходимо немедленно уйти в прохладное место, выпить воды. Если не полегчает — вызывать медиков, так как при тепловом ударе необходимо получить электролиты. Негативное последствия для сосудов могут иметь и резкие перепады температуры, например, при вхождении в кондиционированное помещение после жаркой улицы», — сказал врач.

Он также напомнил о необходимости навещать пожилых родственников, и не оставлять животных и людей с закрытых помещениях верхних этажей домов. Пища в зной должна быть разнообразной и легкой, с фруктами и овощами.

Следует исключить кофеин, сахар, тоники. Пить лучше обычную воду без газа.

Напомним, 15 июля в Башкортостане прогнозировалась сильная жара 38-40 градусов, в большинстве районов аномально жаркая погода, по югу республики сохранится чрезвычайный класс пожароопасности.