Фото: Олег Яровиков, Роспотребнадзор Жителям Башкирии объяснили, можно ли заразиться COVID-19 при купании в водоемах Фото: Олег Яровиков, Роспотребнадзор

Из-за аномальной жары многие жители Башкирии стараются как можно чаще выбираться на отдых к водоемам. Между тем, граждане переживают, может ли коронавирус передаваться через воду, а также интересуются, как обезопасить себя и близких от заражения вирусом на пляже. На брифинге Минздрава РБ 14 июля заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в РБ Марина Скотарева сообщила о том, что COVID-19 передается воздушно-капельным путем.

«Роспотребнадзор разработал рекомендации по поводу того, как правильно выбрать водоем для купания. Здесь же есть ответ на вопрос, является ли водоем источником новой коронавирусной инфекции. Все же основной путь передачи COVID-19 — воздушно-капельный. Подтверждения того, что коронавирус передается через водоем, на данный момент нет. Поэтому все же запрет на купание в водоемах у нас нигде не предусмотрен», — сказала Марина Скотарева.

Она предупредила, что не стоит для отдыха выбирать дикие пляжи, где не исследована вода на различные инфекции, а рекомендовала купаться на официальных пляжах. При этом нельзя забывать про соблюдение социальной дистанции.