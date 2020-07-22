10 причин поступить в СФ БашГУ

Восемь факультетов и колледж, самые востребованные специальности, передовые образовательные технологии, современный подход к обучению, уникальные лаборатории. Классический вуз открывает перед студентами грандиозные возможности: от теологии до нанотехнологий и виртуальной реальности. Думаете, мы о столичных вузах? Нет, добро пожаловать в Стерлитамак!

Стерлитамакский филиал БашГУ — крупнейшее учебное заведение на юге республики, одно из немногих, где есть все пять ступеней обучения: от колледжа до аспирантуры. Перспективные направления, качественное образование, высококвалифицированный преподавательский состав – то, что позволяет вузу участвовать в мировых рейтингах. Но есть и другие причины поступить в СФ БашГУ.

1. Программистами становятся здесь В СФ БашГУ готовят специалистов по программе «Программирование и дизайн виртуальной и дополненной реальности», разработанной совместно с АНО «КИБЕР СТРАНА». Данный проект внедрен всего в трех вузах России: в Москве, Новосибирске и Стерлитамаке. Здесь же можно получить диплом бакалавра и магистра по следующим направлениям подготовки: «Прикладное программирование» (Applied programming); «Сетевое программирование и администрирование информационных систем»; «Безопасность компьютерных систем». К услугам будущих программистов уникальная по своим возможностям VR-лаборатория. Здесь под патронажем ведущих российских и зарубежных киберкомпаний, в том числе Яндекс и Самсунг, студенты одновременно изучают новые технологии и создают продукты для реальных заказчиков. Часто ребятам еще во время обучения предлагают рабочие контракты.

2. Два диплома в одни руки! Занятия по 2-3 раза в неделю вечером на специальных курсах — и второй диплом в кармане! Например, будущему педагогу пригодится второй диплом по специальности логопед. Самые востребованные курсы: дефектология, логопедия, бухгалтерский учет, педагогика (учитель-предметник), хореография, менеджмент, управление персоналом, программа «Кадры для цифровой экономики» и курс разговорного китайского языка.

3. Европейское приложение к диплому Есть мысли поехать через несколько лет учиться и/или работать за границу? Или просто хочется работать в международной компании, имеющей представительство в России? Тогда пригодится Европейское приложение к диплому (ЕПД) – European Diploma Supplement. Этот документ даст выпускнику академическое и профессиональное признание диплома в странах Европейского союза, возможность дальше учиться в европейских вузах или получить работу.

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4. Развитие softskills и предпринимательского мышления Хочешь начать собственный бизнес – тебе в СФ БашГУ. Наряду с классической и востребованной профессией ты получишь все необходимые предпринимателю навыки. Мастер-классы, митапы, бизнес-встречи, венчурный акселератор – не отрываясь от учебы, можно реализовать собственный проект и даже начать зарабатывать. Для удобства студентов открыты два комфортных коворкинга, учебный центр СТАН, лаборатории, крупнейшая на юге республики библиотека, актовые и читальные залы. Кроме того, в СФ БашГУ действует центр предпринимательских инициатив, где готовы оказать поддержку начинающему бизнесмену.

5. Учебный центр СТАН Это специализированный учебный центр, где на базе вуза готовятся сотрудники для предприятий станкостроения. Учебный центр открыт совместно с компанией СТАН – крупнейшим российским разработчиком и производителем станкостроительного оборудования. Здесь обучают кадры для работы на станках с ЧПУ. Без работы такой выпускник не останется! Ведь предприятие готовит студентов для себя.

6. Зал судебных заседаний и криминалистическая лаборатория – идеальное место для тех, кто грезит однажды заказать визитку «адвокат» или примерить прокурорские погоны. Здесь особый подход к обучению, полное погружение в профессию. Юридический факультет СФ БашГУ– идеальное место для тех, кто грезит однажды заказать визитку «адвокат» или примерить прокурорские погоны. Здесь особый подход к обучению, полное погружение в профессию. Представьте себе аудиторию, полностью имитирующую зал заседаний, включая подзоны для судьи, прокурора, адвокатов, подсудимых и конвоя, кафедру свидетелей, совещательную комнату. Студенты обожают занятия в этой аудитории. На факультете есть и оборудованная всем необходимым криминалистическая лаборатория, ее задача – сформировать навыки работы будущих следователей на месте преступления.

7. Оборудованная лаборатория для микробиологов В СФ БашГУ есть уникальная лаборатория – точная копия тех, что устанавливают промышленные предприятия для своих нужд. А это значит, будущий специалист получит практические навыки, которые ему действительно пригодятся. Здесь можно проводить широкие исследования в области микробиологии, биотехнологии, биохимии и других смежных дисциплин. Кстати, в СФ БашГУ готовят специалистов в области биомедицины и медицинской физики — перспективнейших отраслей современного здравоохранения.

8. Помощь при трудоустройстве + стажировки 80% выпускников СФ БашГУ устраиваются на работу в течение года после окончания вуза. В поиске работы студентам помогает вуз. В филиале активно взаимодействуют с работодателями по вопросам проведения практик и стажировок. Работодатели принимают участие и в учебном процессе. Здесь проводятся тематические мероприятия, направленные на успешное трудоустройство студентов и выпускников, например, экскурсии на предприятия, ярмарки вакансий, деловые игры с участием ведущих компаний республики, таких как ГКУ Юго-восточный центр занятости населения ООО «Газпром нефтехим Салават», АО «Башкирская содовая компания», ООО «УК ТАУ НефтеХим», ООО «Башпласт», АО «Салаватстекло», ПАО Ростелеком и др. Также для студентов проводится спецкурс по технологиям поиска работы и планированию карьеры.

9. Активная студенческая жизнь Скучать студентам СФ БашГУ просто некогда. Наряду с научной и предпринимательской деятельностью здесь есть все возможности реализоваться в творчестве: современные и народные танцы, вокал, театр теней, школа КВН. В филиале работает 14 творческих коллективов, три из них имеют звание народный: танцевальный ансамбль народных танцев «Дервиш», фольклорно-эстрадный коллектив «Марьяна» и фольклорный ансамбль «Юрактау». Традиционные мероприятия «Студенческая весна», «Алло, мы ищем таланты!», «Кубок КВН СФ БашГУ» уже давно стали событиями городского масштаба. Кроме того, в вузе действует 13 спортивных секций, среди них футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, спортивное ориентирование и многие другие. Здесь всегда рады оказать поддержку профессиональным спортсменам. На сегодняшний день в СФ БашГУ получают высшее образование два чемпиона мира, одна чемпионка России, серебряный призер Чемпионата РФ и около 20 чемпионов республики по различным видам спорта. Добавьте к этому волонтерскую деятельность, клубы по интересам – скучать точно не придется!

10. У вуза целых три общежития! Актуальный вопрос для сотен ребят. Уютные комнаты в общежитиях рассчитаны на 2-3 человека, на этаже находятся оснащённые всем необходимым оборудованием кухни, душевые, помещения для занятий и отдыха, кабинет психологической разгрузки и т.д. В каждом здании есть спортивные комнаты, оборудованные различными тренажёрами и спортивным инвентарём. Ежегодно вуз выделяет немалые денежные средства для улучшения условий проживания студентов. В корпусах производится замена окон, сантехники, косметический и капитальный ремонт помещений. Все общежития ежегодно участвуют в городских и республиканских конкурсах общежитий и стабильно входят в призовую тройку.

Контакты: СФ БашГУ принимает документы от абитуриентов как очно, так и в дистанционной форме. Задать интересующие вас вопросы можно по телефонам приемных комиссий факультетов и колледжа:

+73473434663

+79174011500

Подать документы онлайн:

https://strbsu.ru/abiturientu