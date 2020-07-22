10 причин поступить в СФ БашГУ

10 причин поступить в СФ БашГУпартнерский материал
Восемь факультетов и колледж, самые востребованные специальности, передовые образовательные технологии, современный подход к обучению, уникальные лаборатории. Классический вуз открывает перед студентами грандиозные возможности: от теологии до нанотехнологий и виртуальной реальности. Думаете, мы о столичных вузах? Нет, добро пожаловать в Стерлитамак!
Стерлитамакский филиал БашГУ — крупнейшее учебное заведение на юге республики, одно из немногих, где есть все пять ступеней обучения: от колледжа до аспирантуры. Перспективные направления, качественное образование, высококвалифицированный преподавательский состав – то, что позволяет вузу участвовать в мировых рейтингах. Но есть и другие причины поступить в СФ БашГУ.
К услугам будущих программистов уникальная по своим возможностям VR-лаборатория. Здесь под патронажем ведущих российских и зарубежных киберкомпаний, в том числе Яндекс и Самсунг, студенты одновременно изучают новые технологии и создают продукты для реальных заказчиков. Часто ребятам еще во время обучения предлагают рабочие контракты.
Самые востребованные курсы: дефектология, логопедия, бухгалтерский учет, педагогика (учитель-предметник), хореография, менеджмент, управление персоналом, программа «Кадры для цифровой экономики» и курс разговорного китайского языка.
Представьте себе аудиторию, полностью имитирующую зал заседаний, включая подзоны для судьи, прокурора, адвокатов, подсудимых и конвоя, кафедру свидетелей, совещательную комнату. Студенты обожают занятия в этой аудитории.
На факультете есть и оборудованная всем необходимым криминалистическая лаборатория, ее задача – сформировать навыки работы будущих следователей на месте преступления.
Здесь проводятся тематические мероприятия, направленные на успешное трудоустройство студентов и выпускников, например, экскурсии на предприятия, ярмарки вакансий, деловые игры с участием ведущих компаний республики, таких как ГКУ Юго-восточный центр занятости населения ООО «Газпром нефтехим Салават», АО «Башкирская содовая компания», ООО «УК ТАУ НефтеХим», ООО «Башпласт», АО «Салаватстекло», ПАО Ростелеком и др.
Также для студентов проводится спецкурс по технологиям поиска работы и планированию карьеры.
Кроме того, в вузе действует 13 спортивных секций, среди них футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, спортивное ориентирование и многие другие. Здесь всегда рады оказать поддержку профессиональным спортсменам. На сегодняшний день в СФ БашГУ получают высшее образование два чемпиона мира, одна чемпионка России, серебряный призер Чемпионата РФ и около 20 чемпионов республики по различным видам спорта.
Добавьте к этому волонтерскую деятельность, клубы по интересам – скучать точно не придется!
Ежегодно вуз выделяет немалые денежные средства для улучшения условий проживания студентов. В корпусах производится замена окон, сантехники, косметический и капитальный ремонт помещений. Все общежития ежегодно участвуют в городских и республиканских конкурсах общежитий и стабильно входят в призовую тройку.
Контакты: СФ БашГУ принимает документы от абитуриентов как очно, так и в дистанционной форме. Задать интересующие вас вопросы можно по телефонам приемных комиссий факультетов и колледжа:
+73473434663
+79174011500
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