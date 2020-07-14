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В ГИБДД Уфы произошли кадровые изменения

ОБЩЕСТВО
Фото: ГИБДД РБ

В ГИБДД Уфы произошли кадровые изменения Фото: ГИБДД РБ

В столичной Госавтоинспекции произошли кадровые изменения. Приказом начальника управления МВД России по Уфе на должность заместителя начальника отдела городского ГИБДД назначен майор полиции Ильдар Ханбиков.

Ильдар Халитович родился в 1974 году в Чекмагушевском районе. Службу в органах внутренних дел начал с 2003 года. Проработал на различных должностях, в том числе начальником ОГИБДД Кушнаренковского района, а также возглавлял столичный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД.

«Рассчитываю на ваш профессионализм и настойчивость в деле обеспечения безопасности граждан на дорогах Башкортостана», — пожелал майору полиции начальник ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.

ИА «Башинформ»
Теги: ГИБДД РБ, кадровые назначения
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