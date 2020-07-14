Фото: Валерий Шахов В России с 15 июля отменят двухнедельную изоляцию для прибывающих из-за рубежа Фото: Валерий Шахов

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Приезжающие должны сдать тест на коронавирус не ранее, чем за три дня до прибытия на территорию России или же в течение трех дней в стране. Вместо него также допускается предъявление документа на наличие антител. Если тест на коронавирус покажет положительный результат, то граждане должны будут изолироваться. Если у прибывающих в страну нет такого теста, для его прохождения дается три дня.

Отмечается, что работодатели должны информировать работников, выезжающих за границу, о необходимости сдачи лабораторных исследований на коронавирус после возвращения, а также проверять наличие справок об этом.