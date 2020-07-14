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В мэрии Уфы возмутились ситуацией с фонтаном «Танцующие журавли»: Это не общественный душ

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В мэрии Уфы возмутились ситуацией с фонтаном «Танцующие журавли»: Это не общественный душ Фото: Олег Яровиков

В Уфе на фонтане «Танцующие журавли» были замечены велосипедисты, домашние животные, а также зафиксированы случаи травматизма. Об этом на оперативном совещании в администрации Уфы 14 июля заявил вице-мэр Салават Хусаинов.

По его словам, в администрацию поступили обращения по поводу нарушения правил поведения граждан на территории недавно открытого фонтана «Танцующие журавли».

«Открыли хороший объект, посещаемость очень высокая. Но я бы хотел обратиться ко всем, что фонтан — это, прежде всего, объект благоустройства, а не общественный душ или пляж. Но уже фиксируются случаи, когда на площадку заезжают на велосипедах, скейтах, приводят домашних животных. Это недопустимо, уважаемые посетители фонтана», — сказал Салават Хусаинов.

Также он добавил, что уже есть и случаи травматизма из-за того, что люди толкают друг друга.

«Нам всем вместе предстоит научиться правильно пользоваться данным объектом благоустройства. Соответствующие службы в плане обеспечения санкабинами и прочее — всю работу организовать, — добавил вице-мэр. — Уважаемые родители, нам совместно необходимо вести воспитательную работу в плане бережного отношения к таким объектам, правильному пользованию».

Как сообщалось ранее, объект на остановке «Городской Дворец культуры» открылся 30 июня и сразу стал самым популярным местом отдыха для окружающих кварталов. В мэрии напомнили уфимцам о необходимости сохранять социальную дистанцию, носить маски, и о продлении до 26 июля режима самоизоляции для людей старше 65 лет.

Фонтан «Танцующие журавли» восстановлен по инициативе главы Башкирии Радия Хабирова.

ИА «Башинформ»
Теги: благоустройство, фонтан
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