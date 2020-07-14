Фото: Олег Яровиков От укусов клещей пострадали более 800 жителей Уфы Фото: Олег Яровиков

От укусов клещей пострадали более 800 уфимцев, в том числе 85 детей. Об этом на оперативном совещании в мэрии города 14 июля сообщила заместитель начальника отдела Управления Роспотребнадзора по РБ Зульфия Камаева.

«По состоянию на 14 июля в медорганизации Уфы с нарастающим итогом обратилось более 800 пострадавших от клещей, в том числе 85 детей. Инфицируемость клещей составляет 1,1. По местам заражения – присасываемость клещей в основном происходит вне территории, прилегающей к Уфе. Это лесные массивы Калининского, Орджоникидзевского, Ленинского, Демского, Октябрьского, Кировского районов, в том числе на территории некоммерческих садоводческих товариществ», — рассказала Зульфия Камаева.