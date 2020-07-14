Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 70.74 ↓

EUR 80.09 ↑

14 июля Вторник

Уфа   °

Молния
14.07.20: всего с COVID-19 - 6014, за сутки - 47 новых заражений, на лечении в стационарах - 355 человек.
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

12 образовательных организаций стали победителями в конкурсе грантов главы Башкортостана

ОБЩЕСТВО

В Республике Башкортостан проведен конкурс на предоставление грантов на сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан. Победителями конкурса стали 12 образовательных организаций. Общая сумма, выделяемая на проекты, — 10 млн 877 тыс рублей.

В числе победителей:

1. Башкирский государственный университет с проектом «Этнолингвокультурологическая экспедиция в северо-западные районы РБ»;

2. Полилингвальная многопрофильная школа № 44 г. Уфы с проектом «Говори, Башкирия! Развитие полилинвгального образования в Республике Башкортостан»;

3. Татарская гимназия № 65 г. Уфы с проектом «Сохранение и развитие татарского языка и воспитание межкультурного общения на основе музейно-образовательного комплекса»;

4. Башкирская республиканская гимназия-интернат № 1 им. Р. Гарипова с проектом Межрегиональный детский проект «Беренсе +»;

5. Республиканский инженерный лицей-интернат с проектом «Bash-Centre – Центр мультимедийных технологий преподавания и изучения башкирского языка»;

6. Уфимский районный дом детского творчества» Уфимского района с проектом «Клуб юных писателей и поэтов РБ»;

7. Средняя общеобразовательная школа № 21 г. Салават с проектом создания сюжетных роликов «Айда» для школьного телевидения;

8. Средняя общеобразовательная школа №1 с. Верхние Татышлы Татышлинского район с проектом «Родной язык – душа народа». Открытие и функционирование башкирской воскресной школы в с. Барда Бардымского района Пермского края;

9. Дом пионеров и школьников» Куюргазинского района с проектом «Портрет родного языка»;

10. Детский сад с. Айдарали Стерлибашевского района с проектом «Жемчужины татарского языка»;

11. Средняя общеобразовательная школа Героя Советского Союза Ж.Г. Сунагатуллина с. Имангулово Учалинского района с проектом «Сказочный край». Конкурс юных фольклористов по изучению сохранившихся жемчужин устного народного творчества (сказок) башкирского народа на земле, где записан прозаический вариант эпоса «Урал батыр»;

12. Средняя общеобразовательная школа с. Ефремкино Кармаскалинского района с проектом по изготовлению башкирских национальных украшений «Хазина».

Гранты главы РБ, направленные на сохранение и развитие государственных языков и языков народов Республики Башкортостан, являются единственными, в которых могут участвовать государственные и муниципальные бюджетные учреждения. Минобразования и науки РБ продолжит оказание консультативной и информационной поддержки образовательным организациям в реализации грантовых проектов.

ИА «Башинформ»
Теги: гранты главы, образование
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии число инфицированных COVID-19 достигло 5 967
В Башкирии число инфицированных COVID-19 приближается к шести тысячам. По данным руководителя республиканского Минздрава Максима Забелина, с момента нача
Радий Хабиров возмутился ситуацией с пропавшим главой муниципалитета: «Искали с факелами»
Глава Башкирии Радий Хабиров на совещании в правительстве РБ 13 июля поручил руководителям муниципалитетов сегодня провести заседания своих оперативных ш
Очередная жертва воды: в Уфе из озера достали тело утонувшего мужчины
В информационно-диспетчерский центр Уфы днём 13 июля поступила информация о том, что в озере Максимовском Калининского района утонул человек. По словам
В Башкирии нашли убийцу спустя пять лет со дня преступления
В Башкирии установили подозреваемого в убийстве спустя пять лет со дня совершения преступления. Как сообщает пресс-служба следственного комитета в сентя
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть