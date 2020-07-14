12 образовательных организаций стали победителями в конкурсе грантов главы Башкортостана

В Республике Башкортостан проведен конкурс на предоставление грантов на сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан. Победителями конкурса стали 12 образовательных организаций. Общая сумма, выделяемая на проекты, — 10 млн 877 тыс рублей.

В числе победителей:

1. Башкирский государственный университет с проектом «Этнолингвокультурологическая экспедиция в северо-западные районы РБ»;

2. Полилингвальная многопрофильная школа № 44 г. Уфы с проектом «Говори, Башкирия! Развитие полилинвгального образования в Республике Башкортостан»;

3. Татарская гимназия № 65 г. Уфы с проектом «Сохранение и развитие татарского языка и воспитание межкультурного общения на основе музейно-образовательного комплекса»;

4. Башкирская республиканская гимназия-интернат № 1 им. Р. Гарипова с проектом Межрегиональный детский проект «Беренсе +»;

5. Республиканский инженерный лицей-интернат с проектом «Bash-Centre – Центр мультимедийных технологий преподавания и изучения башкирского языка»;

6. Уфимский районный дом детского творчества» Уфимского района с проектом «Клуб юных писателей и поэтов РБ»;

7. Средняя общеобразовательная школа № 21 г. Салават с проектом создания сюжетных роликов «Айда» для школьного телевидения;

8. Средняя общеобразовательная школа №1 с. Верхние Татышлы Татышлинского район с проектом «Родной язык – душа народа». Открытие и функционирование башкирской воскресной школы в с. Барда Бардымского района Пермского края;

9. Дом пионеров и школьников» Куюргазинского района с проектом «Портрет родного языка»;

10. Детский сад с. Айдарали Стерлибашевского района с проектом «Жемчужины татарского языка»;

11. Средняя общеобразовательная школа Героя Советского Союза Ж.Г. Сунагатуллина с. Имангулово Учалинского района с проектом «Сказочный край». Конкурс юных фольклористов по изучению сохранившихся жемчужин устного народного творчества (сказок) башкирского народа на земле, где записан прозаический вариант эпоса «Урал батыр»;

12. Средняя общеобразовательная школа с. Ефремкино Кармаскалинского района с проектом по изготовлению башкирских национальных украшений «Хазина».

Гранты главы РБ, направленные на сохранение и развитие государственных языков и языков народов Республики Башкортостан, являются единственными, в которых могут участвовать государственные и муниципальные бюджетные учреждения. Минобразования и науки РБ продолжит оказание консультативной и информационной поддержки образовательным организациям в реализации грантовых проектов.