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В Роспотребнадзоре Башкирии сообщили места заражения «мышиной лихорадкой»

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Роспотребнадзоре Башкирии сообщили места заражения «мышиной лихорадкой» Фото: Валерий Шахов

Чаще всего жители Башкирии заражаются «мышиной лихорадкой» в Уфимском районе и в лесу на Курочкиной горе. Об этом на оперативном совещании в мэрии города 14 июля сообщила заместитель начальника отдела Управления Роспотребнадзора по РБ Зульфия Камаева.

«Актуальной на сегодняшний день остается такая инфекция, как геморрагическая лихорадка. В Уфе за январь-июнь зарегистрирован 41 случай «мышиной лихорадки», показатель на 100 тысяч составил 3,61, что наравне по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. На 27 неделе этого года в Уфе зарегистрировано 20 случаев, на 26-й – 10 случаев заболевания», — доложила представитель ведомства.

Что касается мест заражения, 10 процентов случаев приходится на Уфимский район, Иглинский район, на лесной массив на Курочкиной горе, а также на Калининский и Орджоникидзевский районы. 7,3 процента заражения произошло в Шакше, по 5 процентов заражения – это лес по реке Сутолоке в Октябрьском районе, лес у фанерного комбината, микрорайоны ДОСААФ, Забельский, Затон, Поселок 8 марта.

ИА «Башинформ»
Теги: заболевание, Роспотребнадзор, мышиная лихорадка
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