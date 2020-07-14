Фото: Олег Яровиков В Госдуму внесен законопроект о штрафах за безответственность в применении агрохимикатов Фото: Олег Яровиков

Парламент Башкортостана внес в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в статью 8.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

«Законопроектом предлагается установить административную ответственность за применение пестицидов и агрохимикатов без предварительного оповещения населения близлежащих населенных пунктов, – прокомментировал председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. – Весной мы внесли в Госдуму проект закона, который предусматривает обязанность по информированию населения о предстоящем применении агрохимии. Предлагаемые изменения устанавливают ответственность за невыполнение данной нормы в случае ее закрепления федеральным законом».

По словам Константина Толкачева, к разработке законопроекта парламентариев побудил масштабный мор пчел летом 2019 года.

«В прошлом году из-за бесконтрольного применения пестицидов произошла массовая гибель пчел, – напомнил спикер республиканского парламента. – С проблемой столкнулись 25 регионов России, в том числе наша республика. По официальным данным погибло 80 тысяч пчелосемей, убытки составили два миллиарда рублей. Сами же пчеловоды оценивают свой ущерб еще больше. Если бы было заблаговременное оповещение о планируемой химобработке, можно было бы избежать многих неблагоприятных последствий. Своевременное информирование населения об использовании агрохимикатов и введение ответственности за нарушение соответствующего порядка поможет избежать повторения подобных ситуаций. Нынешним летом от пчеловодов нашей республики и ряда других регионов вновь поступают тревожные сигналы о травле химикатами. Это свидетельствует о необходимости оперативного принятия данного законопроекта».

В соответствии с законопроектом для граждан размер штрафа составит от одной тысячи до трех тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч. С предпринимателей без образования юрлица предлагается взимать от пяти тысяч до 30 тысяч рублей, с юридических лиц – от 20 тысяч до 100 тысяч рублей. Альтернативная мера наказания для предпринимателей и юрлиц – приостановление деятельности на срок до 90 суток.