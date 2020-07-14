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Представители Минприроды РФ высоко оценили туристические возможности нацпарка «Башкирия»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

В минувшие выходные в Башкирии побывали представители Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также организаторы проекта «Маршрут построен». Заместитель Полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Алексей Кузьмицкий, замминистра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова, Посол доброй воли ООН, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Борис Беляев посетили национальный парк «Башкирия». Здесь прошли экскурсии по объектам национального парка, созданным в рамках национального проекта «Экология». Гости увидели водопад Куперля, а также пещеры Кутук-4 и Сумган. Состоялось обсуждение перспектив развития в республике экологического туризма, сообщили в пресс-службе Минприроды РФ. Заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Елена Панова высоко оценила туристические возможности национального парка «Башкирия».

«Последние три года наблюдается ежегодный рост количества посетителей российских особо охраняемых природных территорий на 15%. Интерес к экотуризму растет год от года не случайно — в заповедниках и нацпарках сосредоточена природная сокровищница страны, и это в полной мере относится к национальному парку «Башкирия», — сказала Панова.

«Мы приложим все усилия, чтобы все наши «маршруты» попали на мировую карту современного туризма. Экологический туризм сегодня — это новый тренд, в котором Российская Федерация должна занимать лидирующие позиции. У нас столько климатических зон, столько красоты, в том числе и в Башкирии, сколько нет ни в одной стране мира», — отметил Вячеслав Фетисов.

ИА «Башинформ»
Теги: Минприроды, национальный парк, внутренний туризм
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