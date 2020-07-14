В Уфе у паромной переправы в микрорайоне Сипайлово утонул подросток

В Уфе, в районе паромной переправы в микрорайоне Сипайлово утонул подросток.

Сообщение о происшествии поступило в информационно-диспетчерский центр Уфы около 21 часа.

По словам его подруги, 15-летний мальчик не умел плавать и просто прогуливался в воде.

Дойдя до места, где паром причаливает к берегу, подросток резко, с головой ушел под воду: на данном участке перепады рельефа дна глубиной до трёх метров.

К сожалению, на помощь ему никто не пришел: его тело позже извлекли спасатели.

В управлении гражданской защиты напомнили об опасности купания и прогулок на необорудованных берегах.

«На многих участках акватории городских водоемов неровное дно, много ям, коряг, топляка и промышленного мусора. Особенно опасно находиться в воде возле причалов и технических стоянок судов», — сообщили в управлении.

Напомним, по данным на 13 июля на водных объектах Башкирии за прошедшую неделю погибли 40 человек.