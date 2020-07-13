В Башкирии после вмешательства прокуратуры в больнице появилось нужное оборудование

В Федоровском районе Башкирии в центральной больнице после прокурорской проверки появилось нужное оборудование.

Как сообщает пресс-служба ведомства, было проверено исполнение законодательства об охране здоровья граждан.

Проверка показала, что в стоматологическом отделении нет рентгенологического оборудования, а жители для необходимого обследования были вынуждены ездить в соседние районы.

Вместе с тем его наличие обязательно в соответствии с утвержденным стандартом оказания медицинской помощи.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об обязании медицинского учреждения приобрести необходимое оборудование.Требования прокурора полностью удовлетворены: в настоящее время судебное решение исполнено, больница приобрела радиовизиограф.