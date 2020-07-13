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В Башкирии туристке при спуске с горы придавило обе ноги каменной глыбой

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии туристке при спуске с горы придавило обе ноги каменной глыбой Фото: Ксения Калинина

Туристическая группа из Магнитогорска отправилась в поход выходного дня по маршруту «Село Верхнеаршинский – хребет Машак г. Медвежья». В итоге их отдых превратился в спасательную операцию.

Как сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, спускаясь с гор, 39-летняя участница группы встала на камень, сдвинула на себя глыбу, придавив ею себе обе ноги. Сразу же на место инцидента были вызваны спасатели. Пока ждали, участники группы приступили к оказанию первой помощи пострадавшей.

«Ребята приложили все силы и буквально «чудом» смогли столкнуть камень с места, освободив ноги девушки, но о самостоятельном спуске с горы речи уже не шло – полученные травмы обездвижили девушку. Чтобы не терять времени, туристы изготовили носилки из подручных средств и приступили к самостоятельному спуску с горы», — рассказали подробности в ведомстве.

В это время навстречу туристической группе пробивались спасатели.

«Чтобы не разминуться с туристами, нам пришлось ехать из села Верхнеаршинский, так как туристы возвращались по этому маршруту, хотя на Машак можно было попасть и более простым путем. Ехать в ночи по лесу на квадроциклах не самое простое занятие – благо, к нам на помощь приехал участковый лесничий Чекалкин Андрей, который смог указать дорогу в ночи», — отметили спасатели.

Встретив туристов с пострадавшей на носилках, спасатели осмотрели девушку, провели иммобилизацию травмированных конечностей вакуумными шинами и продолжили эвакуацию.

«Всю ночь мы вместе с туристами выносили девушку к машинам. Подъехать на квадроциклах можно только до Широкой россыпи – каменной речки. На своих ногах, днем, казалось бы вот, 5 минут и ты уже преодолел ее. Но ночью, с носилками нам потребовалось около 1,5 часов. Двигались, просчитывая каждый шаг, понимая, что одно неверное движение и количество пострадавших мгновенно увеличится. Преодолев Широкую Россыпь, пострадавшую несли до болотохода еще около 5 километров. К 7 утра мы добрались до машины скорой помощи и передали пострадавшую», — сообщили спасатели.

ИА «Башинформ»
Теги: туризм, ЧП
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