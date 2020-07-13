В Башкирии августовское совещание по образованию впервые пройдет дистанционно
В Башкирии августовское совещание по образованию впервые пройдет дистанционно Фото: Валерий Шахов
В Башкирии Республиканское августовское совещание по образованию впервые пройдет в дистанционной форме. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Радий Хабиров.
С предложением провести традиционный педсовет в дистанционном режиме выступило Министерство образования и науки Башкортостана.
Ведомству совместно с администрацией города Уфы, Институтом развития образования, Советом ректоров вузов и советом директоров ссузов поручено осуществить научно-методическое и организационное обеспечение подготовки и проведения совещания. Оргкомитет возглавил вице-премьер правительства Фанур Ягафаров.