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В Башкирии реализуется программа «Школа – вуз – предприятие» компании «Роснефть»

ОБЩЕСТВО

Программа непрерывного образования «Школа – вуз – предприятие» действует в России уже 13 лет. В нашей республике она стала работать после вхождения компании «Башнефть» в структуру НК «Роснефть».

Данная программа охватывает подготовку на трех этапах профессионального становления молодежи: два года учебы в школе в «Роснефть-классах», далее 4-6 лет учебы в вузе по профильным направлениям, и три года – работа в качестве молодого специалиста в периметре нефтяной компании.

На прошлой неделе состоялся один из важных этапов реализации программы – в УГНТУ вручили дипломы выпускникам первого набора магистерской программы «Организационное развитие и управление персоналом в нефтяной и газовой промышленности», инициированной «Роснефтью» в 2018 году.

Выпускница магистерской программы Анастасия Захарова уже работает в «Башнефти». Девушка в процессе обучения несколько раз проходила стажировку в компании и приобрела практические навыки профессиональной деятельности. Так что предложение по работе стало для Анастасии приятным, но логичным продолжением. Девушка считает, что именно решение поступать в магистратуру по этой программе определило ее дальнейшую судьбу как специалиста.

«В период обучения к нам приезжали преподаватели ведущих вузов страны, в том числе Высшей Школы Экономики, специалисты из компаний «Роснефть» и «Башнефть», к тому же ребят обучали очень хорошие преподаватели из УГНТУ. В комплексе с очень насыщенной практикой объем полученных знаний получился очень внушительным и, главное, исключительно ценным», – отмечает заведующая кафедрой экономики и управления на предприятиях нефтяной и газовой промышленности УГНТУ, руководитель магистерской программы Ирина Буренина.

Чуть ранее в Уфе состоялся первый выпуск «Роснефть-класса» на базе лицея №62, это тоже часть программы «Школа – вуз – предприятие». Два года обучения у ребят было построено так: до обеда они учились по основной школьной программе, а после начинались специализированные занятия в стенах УГНТУ. Там они углубленно изучали физику и химию, знакомились с азами профессии, проводили много времени в лабораториях. После окончания «Роснефть-класса» не обязательно поступать в УГНТУ, но многие ребята говорят, что именно туда и поступят. Во-первых, за два года они успели познакомиться со многими преподавателями, примерили на себя роль студентов. Плюс заработали дополнительные баллы для поступления в уфимский вуз.

«Я считаю, что это очень хорошая программа, потому что обычные одиннадцатиклассники часто оказывались на распутье – что, где, как, в чем заключается та или иная специальность, они не знают, но здесь уже происходит осознанный выбор специальности. Они все попробовали своими руками, защитили много проектов, сделали массу практических работ и твердо уверены в выборе своей будущей профессии», – говорит Алия Ильясова, заместитель директора лицея №62, куратор «Роснефть-класса».

Чтобы попасть в «Роснефть-класс» ученики проходили строгий отбор, писали тесты по профориентации, с ними работал психолог. Само обучение тоже непростое, требующее внимания и времени. Выпускница «Роснефть-класса» Татьяна Огнева мечтает поступить в УГНТУ и изучать переработку нефти. Интерес к профессии формировался уже с детства отцом-нефтяником.

«Да, нужно больше учиться, свободного времени почти нет. Но все очень интересно и захватывающе – постоянно какие-то мероприятия, лаборатории, что-то мы делаем, к чему-то готовимся. Это огромный опыт, который оправдывает ожидания. До обеда мы учились в школе, после – в нефтяном университете. Непросто было, конечно, но очень познавательно», – говорит Татьяна Огнева.

Отметим, что в настоящее время на территории Башкирии действуют три «Роснефть-класса», всего в них обучаются 74 ученика. Кроме того, в УГНТУ действует несколько кафедр и магистерских программ под патронажем предприятий, входящих в периметр «Роснефти», в том числе «Башнефти».

Таким образом, благодаря работе программы «Школа – вуз – предприятие» в республике растет поколение талантливых молодых специалистов, способных решать самые сложные задачи и формировать будущее нефтегазовой отрасли.

ИА «Башинформ»
Теги: Роснефть, Роснефть-класс
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