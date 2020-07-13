Фото: Олег Яровиков В Башкирии стали меньше делать аборты и больше - ЭКО Фото: Олег Яровиков

Для повышения рождаемости в Башкирии, по поручению главы региона Радия Хабирова, число процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) увеличено в этом году на 850 единиц, сообщила заместитель премьер-министра республиканского правительства — министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова.

По ее словам, ежегодно на проведение ЭКО из республиканского бюджета выделяется более 82 млн рублей.

К 1 июля в Башкирии выполнен 21% от запланированных процедур ЭКО. Причина — непростая ситуация с коронавирусом, когда люди просто боялись, пояснила Ленара Иванова и добавила, что в Минздраве уже заявили о готовности увеличить число процедур ЭКО, чтобы достичь запланированных на год показателей.

Всего за первые шесть месяцев текущего года в Башкирии выполнена 1161 процедура ЭКО и криопереноса. В результате проведения процедур родилось 330 детей.

По данным на 10 июля, в очереди на процедуры числятся 1702 женщины.

Кроме того, в рамках реализации нацпроекта «Демография», в республике утверждена и реализуется программа качественного доабортного психологического консультирования. В том числе благодаря ей, за январь-июнь этого года 44,5% проконсультированных женщин отказались от прерывания беременности.

Общее число абортов, по сравнению с январем-июнем 2019 года, снизилось в регионе на 5,1%, подчеркнула министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.