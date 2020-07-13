Фото: ИА «Башинформ» Военный билет за 200 тысяч рублей: уфимец обвиняется в посредничестве во взяточничестве Фото: ИА «Башинформ»

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Уфы завершил расследование уголовного дела по обвинению 24-летнего уфимца в преступлении по статье «предложение посредничества во взяточничестве».

По данным пресс-службы регионального Следственного комитета, в марте 2020 года 20-летний парень решил «откосить» от армии. Знакомый рекомендовал обратиться к обвиняемому с просьбой посодействовать в решении этого вопроса. При встрече уфимец предложил призывнику за взятку в 200 тысяч рублей решить все проблемы. Деньги он якобы должен был передать знакомым должностным лицам военного комиссариата. Призывника бы признали негодным по состоянию здоровья и выдали военный билет. Парень согласился.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Уфе, призывник передал посреднику требуемую сумму, после чего последний был задержан», — сообщили в ведомстве.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.