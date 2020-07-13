В Минэкологии Башкирии прокомментировали «крик о помощи» сотрудников парка «Аслы-куль»

Фото: Природный парк «Аслы-куль», Vk





Фото: Природный парк «Аслы-куль», Vk

Сотрудники природного парка «Аслы-куль» обратились к главе Башкирии с криком о помощи из-за ситуации, сложившейся на их месте работы. Как сообщается на официальной странице парка в «ВКонтакте», с начала июля здесь наблюдается наплыв отдыхающих, среди них очень много нарушителей водоохраной зоны, а убирать территорию некому и нечем.

УБОРКА ТЕРРИТОРИИ

«По состоянию на 5 июля не принят ни один уборщик территории, сторож и охранники. Очень большое скопление мусора убирают инспекторы и методист. Отсутствуют перчатки, мешки для сбора мусора . Также нет по периметру озера контейнеров для сбора мусора. Не установлены беседки, дополнительные раздевалки и туалеты. Не скошена трава из-за отсутствия транспорта. Работники природного парка заправляют автомобили на свои личные деньги, выезжая на работу в соблюдении порядка, чтобы хоть как-то сохранить жизнь и безопасность людей. Проводятся беседы инспекторским составом о правилах поведения в местах скопления людей, так как Указ Главы не отменен о масочном режиме и о соблюдении дистанции», — говорится в сообщении.

Есть и проблемы с руководством дирекции. Как сообщают в соцсетях сотрудники парка, с 19 июня руководители «устными приказами и поручениями заставили инспекторов и жителей деревни Алга выходить в выходные и праздничные дни, пообещав им, что оформят их согласно трудовым отношениям, что оплатят ГСМ». Но документы так и не были оформлены.

НАРУШЕНИЯ ЗАКАЗНОГО РЕЖИМА И ВОДООХРАННОЙ ЗОНЫ

В «крике о помощи» также говорится о том, что на территории природного парка за деньги ведется обучение парусному спорту детей и взрослых без разрешительных документов со стороны дирекции, Роспотребнадзора и санэпидстанции. Так, 12 июня произошел инцидент с молодой девушкой – она сломала ногу (открытый перелом) именно там, где проходит обучение.

«Наши инспекторы сообщили в МВД по Давлекановскому району и в «скорую» Давлеканово», — сообщили сотрудники парка.

Кроме того, отмечается, что один из спасателей установил незаконно бунгало в количестве семи штук. Эти бунгало он предоставляет за определенную плату посетителям парка. Им же установлен туалет, где все нечистоты сразу же идут в землю недалеко от озера Аслыкуль. Также в нарушение противопожарной безопасности установил несанкционированную баню, которую предоставляет за определенную плату посетителям парка.

«Данных граждан в данный момент «крышуют» представитель Минэкологии и природопользования, так как инспекторам был четкий указ, чтобы этих людей не трогать», — подчеркивается в сообщении.

«КРИК О ПОМОЩИ»

Для предотвращения и предупреждения распространения роста заболеваемости COVID-19 на территории Башкирии, сотрудники парка просят обратить внимание на накопившиеся проблемы и принять соответствующие меры.

«Работники ПП «Аслы-Куль» и жители деревни Алга вынуждены обратится в защиту себя и своего благополучия в Роспотребнадзор , в прокуратуру Башкирии, инспекцию труда и Главе РБ Р.Ф. Хабирову», — подытожили сотрудники парка «Аслы-куль».

ОФИЦИАЛЬНО

Агентство «Башинформ» обратилось за официальным комментарием в Минэкологии Башкирии, так как природный парк «Аслы-куль» находится в ведении министерства.

«Объем мусора образуется, прежде всего, огромным в этом году потоком недобросовестных отдыхающих, разбрасывающих его по территории природного парка, из-за отсутствия культуры и элементарных навыков чистоплотности. Сотрудники парка постоянно прилагают значительные усилия для поддержания территории в чистоте и порядке и надеются на повышение уровня экологического сознания отдыхающих. Вывоз мусора осуществляется на регулярной основе – три раза в неделю регоператором», — пояснила ситуацию с уборкой территории пресс-секретарь природоохранного ведомства Ренара Газина.

В соответствии с постановлением правительства РБ «Об утверждении размеров платы за оказываемые услуги на особо охраняемых природных территориях республиканского значения» для посетителей природного парка «Аслы-куль» установлена оплата за пользование рекреационным благоустройством (1 чел./сутки) в размере 150 руб, пользование специально оборудованными стоянками автотранспорта и причалами (за сутки) в размере 90 рублей.

«Собранные средства используются на благоустройство территории природного парка: установку беседок, раздевалок, костровищ, туалетов, уборку мусора, в том числе на приобретение мешков и перчаток, ремонт имеющегося и приобретение нового имущества и оборудования, покраску ограждений, очистку береговых полос и дна водоемов, санитарно-эпидемиологическую оценку озера и другие мероприятия. Горюче-смазочные материалы приобретаются за счет бюджетных средств. Еженедельный план по взиманию средств в природном парке «Аслы-куль» не имеется и не осуществляется. В Указ Главы РБ «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» внесены изменения, в соответствии с которыми природные парки доступны для посещений. Работники по уборке территории природного парка «Аслы-куль» оформлены и регулярно выполняют уборку, мусорные контейнеры установлены. На территории природного парка «Аслы-Куль» установлены терминалы для оплаты банковскими картами и есть возможность оплаты наличным путем», — отметили в ведомстве.

Что касается бунгало, то это вовсе и не бунгало для отдыхающих, а фанерная палатка для спасательного инвентаря.

«Это специальное помещение для спасателей и их инвентаря. Фанерная палатка состоит из семи помещений, в которых находится все необходимое для того, чтобы спасать людей. У каждого помещение есть свое предназначение. То есть, это не бунгало для отдыхающих, в аренду не сдается, — пояснила представитель министерства. — Заключено соглашение на оказание услуги по осуществлению мероприятий, направленных на охрану жизни и здоровья людей на водах с Башкирской региональной общественной организацией «Спасание на водах» (БРООСВОД). Спасатели дежурят на своих постах согласно графику дежурств».

Для того чтобы до конца разобраться в ситуации, на территорию природного парка направлены сотрудники Минэкологии РБ.