Миграционная убыль населения в Башкирии снизилась почти на 40%

Миграционная убыль населения в Башкирии за 2019 год снизилась почти 40 процентов, констатировала на оперативном совещании в правительстве вице-премьер — министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова.

Как заявила вице-премьер, в регионе удалось достичь положительных результатов «по сдерживанию снижения численности молодого населения, в том числе за счет регулирования образовательной миграции».

«По данным 2019 года, миграционная убыль снизилась на 37,8 процента. Министерством образования и науки разработан специальный план мероприятий по взаимодействию с выпускниками школ и студентов. Его цель — показать им потенциал своего дальнейшего развития в республике», — пояснила Ленара Иванова.

«Организовано взаимодействие с национальными диаспорами, действующими в республике, по привлечению выпускников школ ближайших к нам стран СНГ к поступлению в наши вузы. В текущем учебном году количество студентов из стран СНГ было на 14,2 процента больше, по сравнению с прошлым годом. Прирост иностранных граждан составил 12,5 процента», — резюмировала вице-премьер республиканского правительства.

Между тем, после завершения обучения в Башкирию вернулось почти 20 процентов от общего количества выпускников, завершивших обучение за пределами республики.Это на 1,7 процента больше, чем в 2018 году. Отмечается также положительная динамика трудоустройства выпускников, вернувшихся в республику.Как подчеркнул на совещании глава республики Радий Хабиров, сокращение миграции почти на 40 процентов — очень хороший показатель, который не может не радовать.

«То, за что нас всегда критиковали и за что мы всегда переживали. 40 процентов — это почти 4 тысячи человек, которые не уехали. Это уже хорошо, хотя есть еще над чем работать», — добавил он.