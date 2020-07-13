Радий Хабиров возмутился ситуацией с пропавшим главой муниципалитета: «Искали с факелами»

Глава Башкирии Радий Хабиров на совещании в правительстве РБ 13 июля поручил руководителям муниципалитетов сегодня провести заседания своих оперативных штабов, где рассмотреть вопросы, связанные с борьбой с коронавирусом. При этом Радий Хабиров вспомнил ситуацию с главой района, которого искали в это воскресенье.

«В прошедшее воскресенье одного главу искали, как говорится, «с факелами». Если еще раз такое повторится, что в такой режим мы главу не можем целые сутки найти, я буду принимать решения в отношении вас. Вы все должны быть в это время в доступе. Я искал главу, руководитель моей администрации искал главу, Ленара Иванова (руководитель Минтруда РБ — прим. ред.). Так не бывает. Люди должны быть на месте. Я просто имя главы не хочу сейчас называть и позорить. Будьте, пожалуйста, на связи, по крайней мере. Мы вас не для рассказывания анекдотов ищем».