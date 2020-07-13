Фото: Олег Яровиков В Башкирии на наиболее посещаемые туристические объекты могут ввести туристический сбор Фото: Олег Яровиков

В Башкирии на наиболее посещаемые туристические объекты могут ввести туристический сбор. С таким предложением выступил глава Госкомитета по туризму Салават Нафиков на оперативном совещании в правительстве.

«В связи с тем, что возрастает нагрузка на природные объекты, с учетом высокой антропогенной нагрузки просим поддержать ввод туристического сбора на наиболее посещаемые туристические объекты, — отметил глава Госкомитета. — Данная мера позволит регулировать туристический поток и улучшать инфраструктуру для отдыхающих, и самое главное организовать цивилизованный отдых — места стоянки, сбор мусора, трансфер и т. д. Это должны быть небольшие сборы для туристов, люди готовы платить за сервис, сплав, посещение пещер, посещение парков. А полученные деньги можно направить на создание условий и содержание этих объектов».

Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил проработать этот вопрос, изучив опыт других регионов. Он подчеркнул, что в случае введения турсбора, эти средства должны пойти на базовые простые вещи: охрану экологии и инфраструктуру туризма, также в некоторых местах могут быть установлены пункты спутниковой связи или медпункты.