Фото: Андрей Старостин В Башкирии пьяных водителей будут стыдить, показывая по телевизору Фото: Андрей Старостин

Водителей, обнаруженных автоинспекторами нетрезвыми за рулем, будут показывать по местным телеканалам. Такую меру воздействия предложил применить руководитель Гостранса Башкирии Алан Марзаев на оперативном совещании в правительстве. С прошлой недели УГИБДД по поручению главы республики начало усиленную работу по противодействию пьяному вождению — после двух аварий, в которых погибли пешеходы-подростки по вине пьяных автовладельцев.

Было выявлено 778 нетрезвых и отказавшихся от медосвидетельствования водителей (статистика за 10 дней). Самые массовые проверки проводились в Туймазинском и Иглинском районах.

Радий Хабиров предложение Гостранса одобрил: «Может, хотя бы это повлияет, может, некоторые не захотят позориться. Сейчас лето, многие в отпусках, конечно, выпивают, это их личное дело, но зачем садиться пьяным за руль?».