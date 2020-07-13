Фото: ИА «Башинформ» В Салаватском районе вместо оборудования пляжей штрафуют за нарушение правил купания Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии только за неделю утонули 40 человек, в том числе пять детей. Это антирекорд, который заставляет власти задуматься о мерах предосторожности и их эффективности.

«Причины этих трагедий — купание в неустановленных для этого местах, купание в состоянии алкогольного опьянения, оставление детей без присмотра взрослых», — объяснил глава регионального госкомитета по ЧС Фарит Гумеров.

Однако не во всех муниципалитетах Башкирии существуют оборудованные или официальные пляжи. В частности, в Салаватском районе уже не первый год местное население рискует жизнями. В прошлом году, спрыгнув со скалы в реку, погиб 18-летний парень, который только окончил школу. Там же, из реки Юрюзань спасатели вытащили семилетнего ребенка, который остался без присмотра родителей.

В администрации Салаватского района Башкирии оповещают местных жителей об опасности на воде, предупреждают и самое интересное — наказывают.

«Административной комиссией муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан предусмотрены меры административного воздействия в отношении нарушителей «Правил охраны жизни людей на воде Республики Башкортостан», предусмотренных частью 1,2,4 статьи 13.12 Кодекса Республики Башкортостан об административных правонарушениях», — говорится в официальном сообщении муниципалитета.

Отметим, что согласно этим статьям, нарушители, которые стали заложниками ситуации с отсутствием оборудованных пляжей, могут быть оштрафованы от двух (для физических лиц) до 100 тысяч рублей (для юридических).