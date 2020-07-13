Фото: Олег Яровиков В Башкирии наблюдается туристический бум - Госкомитет по туризму Фото: Олег Яровиков

В Башкирии наблюдается туристический бум, количество туристов увеличилось в два-три раза, заявил председатель Госкомитета по туризму Салават Нафиков.

«Сегодня в сфере туризма РБ наблюдается рост, в эти дни забронировать места в гостиницах и турбазах невозможно, их просто нет. Все места проданы практически до 31 августа. По оценкам участников рынка, в июле и августе туристов уже больше в два раза, а где-то в три раза по сравнению с прошлым годом. Аналогичный прогноз дают участники рынка на сентябрь 2020 года, — отметил глава комитета. — Наша основная задача состоит в том, чтобы сохранить этот тренд в течение осени и зимы и, самое главное, добиться того, чтобы любой человек, посетивший республику, не разочаровался, у гостей должно появиться желание вернуться обратно, и не один раз».

Салават Нафиков отметил, что развитие туризма в республике рассматривается в контексте межотраслевой зависимости — это дорожная сеть, транспортные услуги, придорожный сервис, крупные водоемы (в том числе искусственные) и развитие ООПТ, гостиничные услуги и питание, культурно-массовые мероприятия и музеи, санаторно-курортные организации. Все эти направления находятся в ведение различных органов исполнительной власти, но развитие этих услуг приведет к привлечению турпотока в Республику Башкортостан.

В 2019 году объем платных услуг в сфере туризма составил 13,5 млрд. рублей, показав рост на 1,5%. Это 9-е место в РФ и 2-е место в ПФО.

Наибольший объем приходится на санаторно-оздоровительные услуги, который составил 4,94 млрд. рублей (37,4% от общего объема), это 1-е место в Приволжском федеральном округе и 5-е место в Российской Федерации.