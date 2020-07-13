Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 71.22

EUR 80.26

13 июля Понедельник

Уфа   °

Молния
13.07.20: всего с COVID-19 - 5967, за сутки - 46 новых заражений, на лечении в стационарах - 355 человек.
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии наблюдается туристический бум - Госкомитет по туризму

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии наблюдается туристический бум - Госкомитет по туризму Фото: Олег Яровиков

В Башкирии наблюдается туристический бум, количество туристов увеличилось в два-три раза, заявил председатель Госкомитета по туризму Салават Нафиков.

«Сегодня в сфере туризма РБ наблюдается рост, в эти дни забронировать места в гостиницах и турбазах невозможно, их просто нет. Все места проданы практически до 31 августа. По оценкам участников рынка, в июле и августе туристов уже больше в два раза, а где-то в три раза по сравнению с прошлым годом. Аналогичный прогноз дают участники рынка на сентябрь 2020 года, — отметил глава комитета. — Наша основная задача состоит в том, чтобы сохранить этот тренд в течение осени и зимы и, самое главное, добиться того, чтобы любой человек, посетивший республику, не разочаровался, у гостей должно появиться желание вернуться обратно, и не один раз».

Салават Нафиков отметил, что развитие туризма в республике рассматривается в контексте межотраслевой зависимости — это дорожная сеть, транспортные услуги, придорожный сервис, крупные водоемы (в том числе искусственные) и развитие ООПТ, гостиничные услуги и питание, культурно-массовые мероприятия и музеи, санаторно-курортные организации. Все эти направления находятся в ведение различных органов исполнительной власти, но развитие этих услуг приведет к привлечению турпотока в Республику Башкортостан.

В 2019 году объем платных услуг в сфере туризма составил 13,5 млрд. рублей, показав рост на 1,5%. Это 9-е место в РФ и 2-е место в ПФО.

Наибольший объем приходится на санаторно-оздоровительные услуги, который составил 4,94 млрд. рублей (37,4% от общего объема), это 1-е место в Приволжском федеральном округе и 5-е место в Российской Федерации.

ИА «Башинформ»
Теги: туризм
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
МЧС по Башкирии предупреждает о сильной жаре до 38-40°
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан информирует граждан об очень жаркой погоде. По прогнозу Башгидромета, в период с 13 по 16 июля
В Башкирии похоронили жестоко убитого 100-летнего ветерана войны Ивана Несмеянова
Сегодня в с. Леуза Кигинского района Башкирии состоялись похороны 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Николаевича Несмеянова, жестоко
Число больных ﻿COVID-19 в Башкирии приближается к 6 тысячам
Число больных ﻿COVID-19 в Башкирии приближается к 6 тысячам, общее количество на сегодня составляет 5921 человек. Прирост за сутки составил 46 человек, с
В Чишминском районе Башкирии после обработок полей погибли пчелы
В Чишминском районе Башкирии после обработки химикатами полей горчицы погибли пчелы. В результате обработки поля возле деревни Игнатовка Чишминского рай
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть