Фото: Ксения Калинина В Уфе спасатели предотвратили гибель 16 человек на воде Фото: Ксения Калинина

Уфимские спасатели в выходные предотвратили 16 несчастных случаев на воде, из которых семь едва не оборвали жизнь детям. По данным Управления гражданской защиты города, шесть случаев спасения пришлось на зону отдыха «Сипайловское Сочи»: здесь утопающих сносило течением, некоторых спасатели вытащили из воды практически на середине реки.

На пляже «Карьерное» сотрудники Поисково-спасательного отряда столицы спасли четырех детей — каждый из юных уфимцев был на отдыхе с родителями.

По одному спасенному на зонах отдыха «Берег солнца», «Райский берег», «Гольфстрим»: здесь помощь спасателей требовалась, когда люди, не рассчитав свои силы, заплывали на глубину.

Также за эти выходные было спасено три человека, купавшихся в необорудованных местах: двое из них пытались переплыть реку Белую, третьего «пловца» вытащили из воды в реке Уфе.