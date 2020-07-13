Фото: Валерий Шахов У нас пока нет ни одного шанса для послабления режима самоизоляции - глава Башкирии Фото: Валерий Шахов

Ни о каком послаблении режима самоизоляции в республике на данном этапе речи не идет, заявил в понедельник на оперативном совещании в правительстве глава Башкортостана Радий Хабиров.

«У нас нет ни одного шанса, ни одной позитивной весточки для того, чтобы мы продолжали дальше снятие режима самоизоляции, принимали какие-то новые решения. Как то: открытие школьных лагерей, открытие ряда видов деятельности, снятие режима самоизоляции для пожилых людей», — подчеркнул Радий Хабиров.

Как сообщал «Башинформ», всего в регионе зарегистрировано на данный момент 5967 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Прирост за сутки составил 46 человек.